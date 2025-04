Nel girone C di Terza categoria l’Oratorio Terralba è promosso in Seconda categoria con ben sei giornate di anticipo. La squadra del presidente Don Mattia Porcu ha travolto il Colonia Julia e, in virtù dei contemporanei pareggi di Siamanna (con l’Oniferese) e della Narboliese (con la Barbagia Sport), ha un vantaggio di 19 punti sulle immediate inseguitrici. Avanza il Pabillonis che con la vittoria (1-2) sulla Virtus Villaurbana si porta a quattro lunghezze dal secondo posto. Le reti di Gabriele Accossu e Nicolas Porceddu. «Questa è una nuova società, denominata A.S.D.F.C. Pabillonis - dice il dirigente Marco Tuveri – nata l’estate scorsa su iniziativa di un gruppo di giovani. In paese la squadra di calcio mancava da otto lunghi anni. L'obiettivo - sottolinea Tuveri – è quello di creare un contesto dove poter fare del calcio nella massima autonomia, puntando sull’autofinanziamento e sull’aiuto degli appassionati. Questo sport è un potente strumento educativo e sociale, di aggregazione che consente di divertirsi e imparare la sana competizione. Una forte leva per la promozione dei valori fondamentali dello sport».

«La nostra è una piccola comunità (non raggiunge 2500 abitanti, ndr) - prosegue Tuveri – e, pertanto, praticare sport ha un valore ancora più significante. Consente di trasmettere il rispetto dei ruoli e delle regole e permette di allenare la volontà di misurarsi e di migliorarsi. Senza dimenticare che, oltre all’aspetto ludico, può fornire ai ragazzi un modello di vita positivo».

La squadra del presidente Nicola Atzeni, composta da ragazzi del posto (età media 26 anni), guidata da Enrico Pisanu (ex giocatore), è seguitissima. «Un grazie al nostro meraviglioso pubblico – chiude Tuveri – che quando giochiamo in casa riempie gli spalti e anche in trasferta ci segue numeroso. È il dodicesimo uomo in campo».

Nel girone A, il Villaperuccio s’impone a Villacidro e mantiene la leadership. In seconda posizione il Carloforte, vittorioso con l’Is Urigus, scavalca il Teulada, bloccato dal Barbusi. Nel gruppo B, Mulinu Becciu corsaro sul campo dello United Guasila e a un passo dalla promozione. Il Calcio Kalagonis travolge (0-13) il Real Parteolla e resta meno quattro a due giornate dalla fine.

Nel girone E il Monte Muros con risultato tennistico (6-1) piega la Gymnasium Sassari. Il Turalva vince sul campo de La Tulese consolidando la seconda posizione. Nel girone F, la già promossa Viddalbese pareggia (1-1) contro il Deportivo Baddelonga. Per la capolista ben 100 reti all’attivo. La Turritana batte (3-0) e sorpassa al secondo posto il Santa Lucia Sennori. Nel gruppo G, Atletico Tomi’s Oschiri e Loiri restano appaiate al comando. L’Atletico espugna il campo dell’Audax Padru mentre il Loiri quello dell’Unione Sportiva Pausania.

