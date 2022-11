Ludovico Sanna e Sarah Patrizia Stoerbrauck vincono la 12esima edizione dell'Orange Cup sui campi del Poggio Sport Village, circolo per il quale entrambi sono tesserati, così come i due avversari sconfitti in finale. Ai nastri di partenza 115 atleti (97 nel maschile e 18 nel femminile).

Sanna (3.2 e accreditato della terza testa di serie) si è aggiudicato il tabellone maschile cedendo tredici giochi nelle quattro partite disputate: Federico Faraone (3.4 de Le Saline) si è ritirato negli ottavi di finale quando era sotto 6-2, 4-0, il numero 6 del seeding Aleksej Sarritzu (3.2, Quattro Mori tennis team) è stato battuto 6-4, 6-2 nei quarti, il numero 2 Filippo Clemente (3.1, Tc Cagliari) 6-1, 6-0 in semifinale e in finale il numero 4 Marek Valasik (3.2) 6-3, 6-1. In semifinale, Valasik aveva stoppato con un doppio 6-2 la testa di serie numero 1 Lorenzo Rocco (3.1, Quattro Mori).

Nel femminile, successo per la 3.5 Stoerbrauck, che ha messo in fila Eleonora Sundas (4.1 del Ct Decimomannu) 6-3, 6-1 nei sedicesimi, Elisa Secci (3.4, Quattro Mori) 6-2, 6-1 negli ottavi di finale, ha approfittato del forfait della testa di serie numero 2 Sara Demuro (3.2, Tc Cagliari) nei quarti e ha battuto la numero 3 Cristina Pili (3.2, Sporting Ct Quartu) 7-5, 6-0 in semifinale e la numero 1 Anna Maria Valli (3.1) 6-7(4), 6-4, 6-2 in finale. Valli che, in semifinale, aveva battuto 6-4, 7-6(5) Sofia Del Balzo Ruiti (3.3, Ct Decimomannu).

Il tabellone di Quarta categoria maschile ha visto la vittoria del 4.1 Luigi Aragoni (Tc Cagliari) sul pariclassifica Pierandrea Ligia (Le Saline) 2-6, 6-3, 6-2.

© Riproduzione riservata