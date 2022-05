Ladinetti e Chierico firmano il 2-0 con cui l’Olbia espugna il “Del Conero” al debutto nei playoff di Serie C passando il turno ai danni dell’Ancona Matelica.

La sesta forza del girone B si arrende ai ragazzi terribili di Max Canzi, che con un gol per tempo hanno sconfitto stasera la formazione marchigiana, vittoriosa in campionato 2-1 sia all’andata che al ritorno. I precedenti e gli 11 punti di svantaggio in classifica al termine della stagione regolare non intimidiscono i galluresi, che alla fine di una gara giocata con grande attenzione, e, a tratti, grande sacrificio, vengono premiati con la vittoria, unico risultato che avrebbe permesso loro di qualificarsi al secondo turno della fase a gironi in virtù della peggior posizione in graduatoria rispetto all’avversario.

Impeccabile la fase difensiva con la quale Pisano e compagni hanno annullato il tridente formato da Rolfini, Faggioli e Sereni, 43 gol in tre in campionato. Ma, soprattutto, decisive le reti di Ladinetti, con un gran destro a giro al 41’ del primo tempo su assist di Travaglini, e del subentrato Chierico, che al 37’ della ripresa, dall’uno-due con Udoh, sigla il raddoppio dell’Olbia archiviando il successo che vale il passaggio del turno.

Ora, sotto con la Virtus Entella: mercoledì i bianchi sono attesi da un’altra trasferta e da un’altra gara in secca, stavolta in casa della quarta della classe.

