Udoh e Travaglini firmano il primo successo esterno dell’Olbia e riscattano il kappaò casalingo di sabato con l’Imolese. Nel turno infrasettimanale valido per la 10ª giornata di Serie C, giocato stasera allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, la squadra di Max Canzi supera l’Aquila Montevarchi 2-0, con una rete per tempo.

Prima frazione. I primi 45’ della sfida tra le due formazioni, appaiate alla vigilia a quota 10 nella classifica del girone B e reduci entrambi da una sconfitta, premiano i galluresi, in vantaggio al 44’ con Udoh, autore di un contropiede fulminante su assist di Biancu da calcio d’angolo dei padroni di casa. Frazione caratterizzata anche da diversi interventi di Ciocci, su Jellow, Barranca, Martorelli e Mercati, dagli spunti di Palesi, chiuso in angolo dal portiere avversario al quarto d’ora, e, soprattutto, dal palo colpito da Biancu al 26’.

La ripresa. In avvio di ripresa è ancora Udoh a mettersi in evidenza, di testa, forse troppo debole per impensierire Rinaldi, e con una rasoiata a fil di palo. Poi, da corner battuto da Emerson, Travaglini trova il varco per il raddoppio (16’). I bianchi rischiano intorno alla mezz’ora, bravo Ciocci a disinnescare l’ex Doratiotto ed Emerson a salvare su Martorelli, occasione a porta vuota sprecata da Doratiotto a pochi minuti dalla fine: così, dopo il lungo recupero, l’Olbia può festeggiare.

Archiviato il match con la matricola toscana, si torna al “Nespoli”, dove, domenica, è di scena la big Modena.

