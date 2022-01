L’imbattibilità dell’Olbia termina al “Dino Manuzzi” contro il Cesena: la terza forza del girone B si impone 3-0 al termine di una gara a senso unico, andando all’intervallo sul 2-0 grazie alla doppietta di Pierini e chiudendo in giochi nella ripresa con Caturano, già autore dell’1-0 dell’andata.

La squadra di Max Canzi, ex della situazione, esce malconcia dalla sfida della 5ª giornata di ritorno di Serie C, giocata oggi all’ora di pranzo. Galluresi, in maglia amaranto da trasferta, pericolosi solo in occasione della traversa colpita da Ragatzu alla mezz’ora del primo tempo, col Cesena avanti 1-0. La partenza shock, e quella rete subita a freddo dopo 2’, a firma Pierini, non aiuta i bianchi, infilati ancora al 32’, e ancora da Pierini, prima della resa definitiva, giunta al 34’ del secondo tempo di fronte al 3-0 siglato da Caturano.

Dopo 4 risultati utili, dunque, l’Olbia rimedia una sconfitta, la decima in campionato, pesante. Per il passivo ma anche per la prestazione, al di sotto delle aspettative al di là del valore dell’antagonista: il calendario, con due gare casalinghe di fila, il recupero di mercoledì con l’Ancona Matelica e la sfida con la Virtus Entella di domenica, potrebbe favorire il riscatto. Gli avversari non sono meno abbordabili del Cesena, ma da adesso in poi non ci saranno, si sa, partite facili. Per nessuno e contro nessuno.

