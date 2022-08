Kelly Rewiti Rolleston. Sarà lui a guidare l'Olbia Rugby nel primo storico campionato nazionale di Serie B. Lo ha annunciato il presidente Maurizio Spano durante la festa per la promozione. Per il neozelandese, anche l'incarico di direttore sportivo.

Rolleston, classe 1971, è nato a Wellington e ha iniziato la carriera nelle giovanili della sua città. Negli Anni Novanta è arrivato in Italia, giocando per tre stagioni da estremo con la maglia del Petrarca Padova. Dopo una breve esperienza in Francia con il Castres (con cui raggiunge la finale della Challenge Cup 1999/00), ritorna in Italia per giocare il Super 10 con Calvisano, arrivando ancora in finale. Poi, il trasferimento al Piacenza. Da allenatore, ha guidato i Rugby Lyons e la Prima squadra del Piacenza, in cui ha svolto anche un incarico dirigenziale.

