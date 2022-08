L’Olbia saluta Manuel Giandonato: dopo due anni e mezzo in Gallura, il 31enne centrocampista abruzzese si trasferisce a titolo definitivo alla Fermana, avversaria dei bianchi nel girone B del campionato di Serie C, al via il 4 settembre.

Per l’ex Juve, che era legato alla società del presidente Alessandro Marino da un altro anno di contratto, si tratta di un ritorno nelle Marche dopo l’esperienza maturata nella stagione 2018/19. “La Società rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla Fermana Fc i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Manuel Giandonato”, recita il comunicato ufficiale emesso dall’Olbia Calcio questa mattina.

“Arrivato in Sardegna nel gennaio 2020, Giandonato ha totalizzato 57 presenze e 1 rete nel corso delle tre stagioni che l'hanno visto indossare la maglia dell'Olbia. A Manuel – conclude la nota – la Società formula i migliori auguri per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni”.

L’operazione verrà compensata da nuovi acquisti in mediana, almeno un paio stando alle dichiarazioni dell’allenatore Roberto Occhiuzzi. Intanto domani al “Nespoli”, a partire dalle 17.30, l’Olbia sarà impegnata in un allenamento congiunto con l’Under 18 del Cagliari.

