Dopo Lorenzo Palmisani, rientrato al Frosinone, l’Olbia saluta Luca Belloni: da ieri il giovane centrocampista olbiese, classe 2003, è svincolato, e potrà dunque accasarsi altrove, per trovare quello spazio che quest’anno all’Olbia non è riuscito a trovare.

«L'Olbia Calcio saluta con affetto e riconoscenza Luca Belloni, un membro prezioso della nostra squadra, la cui esperienza con noi si conclude», recita il comunicato del club gallurese. «Luca si è distinto per il suo spirito di sacrificio e la sua costante volontà di migliorarsi. La sua presenza quotidiana, caratterizzata da professionalità e resilienza, e il suo impegno instancabile hanno lasciato un'impronta positiva che va oltre il campo di gioco. Mentre Luca si appresta a intraprendere nuovi capitoli della sua carriera, l'Olbia Calcio desidera esprimergli i migliori auguri per il futuro».

Cresciuto nel settore giovanile dei bianchi, Belloni ha esordito tra i professionisti il 4 maggio 2019, che non aveva ancora compiuto 16 anni, nel match tra Olbia e Pro Vercelli, quando sulla panchina dei galluresi sedeva Michele Filippi: da allora, in Serie C ha collezionato altre 20 presenze. La stagione più continua il trequartista olbiese l’ha vissuta nel campionato 2020/21, con Max Canzi, che lo mandò in campo 12 volte, togliendosi anche la soddisfazione del gol in Olbia-Novara, rete che valse il pareggio in extremis contro il Novara nel 3-3 del “Nespoli” il 25 aprile 2021.

Nella stagione 2022/23 la parentesi alla Primavera del Cagliari, dunque il ritorno all’Olbia, dove con Leandro Greco non ha mai giocato.

