L’Olbia ritrova la vittoria, e lo fa alla fine della settimana più dura. L’1-0 al Fiorenzuola porta la firma di Ragatzu, a segno su rigore a inizio ripresa, e vale 3 punti classifica importantissimi in chiave salvezza. Ma non solo.

La brutta sconfitta casalinga subita martedì dalla Fermana, che ha fatto traballare con forza la panchina di Roberto Occhiuzzi, poi rinsaldata dalla rinnovata fiducia da parte della società, è superata col successo maturato questo pomeriggio al velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda in occasione della 7ª giornata di ritorno di Serie C. Un turno che frutta ai bianchi la quarta vittoria in campionato e quota 23 in classifica, ossigeno puro nella lotta per non retrocedere anche sul piano morale che, adesso, merita continuità. A partire dalla prossima sfida interna con la "big" Virtus Entella.

Dopo un primo tempo equilibrato in termini di occasioni, la svolta arriva al 9’ del secondo, quando Contini calcia e trova il braccio di Danovaro in area, procurandosi il rigore che Ragatzu trasforma nell’1-0 dell’Olbia e nel suo decimo gol in campionato. La trasferta di Fiorenzuola segna anche il debutto con la maglia bianca di Dessena, ultimo colpo del mercato invernale del club gallurese: l’ex Cagliari è subentrato a Nanni al 12’ della ripresa, dando il suo contributo nel portare a casa a un risultato preziosissimo.

