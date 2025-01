Tra i protagonisti del successo sull’Anzio spicca Cristiano Rizzo. Schierato titolare da Zé Maria, domenica il centrocampista dell’Olbia, classe 2006, ha aperto le marcature del pirotecnico 3-2 del “Nespoli”, sfoderando una prestazione che gli è valsa (tra le altre cose) i complimenti del suo allenatore. “Contro l’Anzio Rizzo ha giocato la migliore partita da quando sono arrivato”, ha commentato nel post gara Zé Maria.

Nel finale il giocatore scuola Frosinone ha sfiorato la doppietta: a 19 anni e a 13 giornate dalla fine del campionato di Serie D avrà tempo e modo per rifarsi. “Sono felice per il gol, dispiace per quello sbagliato: nelle ultime stagioni ho fatto poche reti, ma spero di migliorare”, dice il giovane centrale. “È stata un’emozione forte, quando ho segnato non credevo a quello che avevo fatto: lo dedico al mister, che mi ha dato fiducia, e a tutta la città di Olbia, oltreché alla mia famiglia”.

Poi, si passa alla partita. “Una partita facile che ci siamo complicati noi”, sottolinea Rizzo. “Però siamo stati bravi a riprenderla e a ottenere il risultato”. Ritrovando la vittoria dopo la sconfitta col Guidonia Montecelio e 3 punti che valgono il -3 dalla zona salvezza, con lo scontro diretto col Monterotondo di là a venire che potrebbe valere il balzo fuori dai playout, in cui l’Olbia staziona da inizio stagione. “Ci siamo rialzati soprattutto grazie al mister e alla forza del gruppo: in quest’ultimo periodo abbiamo avuto alti e bassi, ma penso che sia normale. Adesso – conclude Rizzo, dodicesimo marcatore dell’Olbia – siamo felici per questa vittoria, e vogliamo continuare su questa strada”.

