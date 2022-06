Intervenuto in occasione della presentazione del nuovo allenatore Roberto Occhiuzzi, Tomaso Tatti ha rassicurato i tifosi dell’Olbia.

La certezza. “Daniele Ragatzu ha già rinnovato con noi perché convinto del progetto e della piazza. Né da parte del Cagliari, né da altri club ci sono state richieste, quindi – ha detto il direttore sportivo dei bianchi – la prossima stagione vestirà nuovamente la maglia dell’Olbia”. Una dichiarazione che stronca il gossip che vorrebbe il fantasista quartese di ritorno al Cagliari in Serie B e rafforza, insieme, le basi dalle quali ripartire in vista del prossimo campionato di Serie C. Il rinnovo di Ragatzu, e, dopo di lui, quelli di Luca La Rosa ed Emerson rappresentano un segnale di continuità con le precedenti annate. Stagioni in crescendo sul piano dei risultati culminati con gli storici playoff dell’anno scorso. “Si tratta di calciatori e uomini che hanno avuto in questi anni un ruolo importante in campo e nello spogliatoio, sono esempi di giocatori che tutte le squadre vorrebbero avere, ed è per questo – spiega Tatti – che abbiamo deciso di rinnovare gli accordi e siamo contenti di averli ancora con noi”.

Il capitano. All’appello dei “big” manca Francesco Pisano. Ma per il capitano è questione di giorni. “Ci siamo sentiti solo telefonicamente, ma siamo rimasti d’accordo – assicura il diesse dell’Olbia – che ci saremmo incontrati in settimana”.

