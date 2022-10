C’è grande voglia di riscatto, all’Olbia. Che va oltre il risultato maturato domenica in casa, in occasione della settima giornata di Serie C, contro il Fiorenzuola.

Perché la sconfitta fa parte del gioco, ma perdere (1-2) per non aver giocato è un’altra storia.

È questo il presupposto dal quale proverà a ripartire la squadra di Roberto Occhiuzzi, che domenica a Chiavari se la vedrà con la Virtus Entella.

L’ultima volta al “Comunale” i bianchi fermarono in rimonta sull’1-1 i liguri: era lo scorso 4 maggio e il secondo turno dei playoff, che favorì l’Entella in virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare. Domenica sarà un altro tipo di sfida, ma affrontarla mentalmente come se fosse uno spareggio promozione potrebbe fare la differenza.

Anche perché quando l’Olbia ha voglia di giocare non ce n’è per nessuno, come hanno dimostrato gli ultimi minuti del match con gli emiliani e, prima ancora, il derby di Coppa Italia con la Torres, vinto 2-1 proprio al “Nespoli”: a tal proposito, il prossimo avversario dei bianchi verrà fuori dal recupero di stasera tra Fiorenzuola e Lucchese. E chissà che Ragatzu e compagni non possano rifarsi contro gli emiliani già ai primi di novembre, quando andrà in scena il secondo turno di Coppa.

© Riproduzione riservata