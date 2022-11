Parola d’ordine: continuità. È questo il primo termine che Roberto Occhiuzzi pronuncia presentando la partita di domani con la Carrarese, in programma allo stadio “Dei Marmi” (ore 12) per la 14ª giornata di Serie C.

Continuità nei risultati, dopo la vittoria con l’Imolese e il pareggio col San Donato Tavarnelle, e nella prestazione. “Continuità nei confronti del lavoro che si sta facendo e dell’idea che sta venendo fuori a livello di gioco e di mentalità”, spiega l’allenatore dei bianchi presentando il lunch match del girone B dal Centro federale di Tirrenia, 70 km a sud di Carrara, dove Ragatzu e compagni hanno svolto oggi la rifinitura.

“Abbiamo raggiunto un buon compromesso tra equilibrio e l’essere propositivi, complici la buona condizione fisica e il rientro degli infortunati, anche se domani mancheranno tre giocatori per squalifica”, aggiunge Occhiuzzi a proposito di Emerson, Minala e Contini. “Ogni gara ha le sue insidie, ma dovremo avere molta cura dei dettagli, perché sono quelli che fanno la differenza. Dal basso della classifica in cui ci troviamo noi non possiamo permetterci di sottovalutare niente e nessuno, che si tratti del San Donato o della Carrarese, anche se quella di domani sarà una gara diversa”, avverte in conclusione il tecnico dell’Olbia. “Giochiamo con lo stesso modulo, ci saranno tanti duelli in campo: vedremo poi chi li vincerà”.

