Voglia di riscatto e di allontanarsi dalla zona retrocessione. Con questi argomenti l’Olbia è partita per la Toscana, dove domani, allo stadio “Brilli Peri” di Montevarchi, affronterà il pari punti (31) San Donato Tavarnelle nello scontro diretto della 32ª giornata di Serie C.

Un appuntamento al quale i bianchi arrivano dopo la sconfitta casalinga con la cenerentola Imolese e senza gli squalificati Ragatzu, Emerson e Brignani, più gli infortunati Travaglini e König. «I giocatori che ho a disposizione hanno tutta la mia fiducia: chi scenderà in campo battaglierà dal primo all'ultimo minuto, questo è sicuro», assicura però, senza fare troppe storie, Roberto Occhiuzzi, che torna in panchina dopo la squalifica scontata sabato al “Nespoli”.

«Il lato positivo dei turni infrasettimanali è che non si ha tempo di rimuginare. Si torna subito in campo e i ragazzi, che ieri erano arrabbiati per l'occasione persa sabato, hanno la voglia di rimettersi subito in corsa al ritmo che avevamo prima dello stop per smentire la brutta prestazione con l’Imolese», spiega l’allenatore dell’Olbia. «Mi aspetto una gara tra due squadre che vogliono tirarsi fuori dai bassifondi: da parte nostra c'è rispetto verso l'avversario ma anche la consapevolezza di non essere quelli visti sabato».

Squadre in campo alle 14.30: arbitra Davide Gandino di Alessandria.

© Riproduzione riservata