King Udoh è tornato all’Olbia. Le ultime voci di mercato lo accostano al Trento, ma intanto l’attaccante ex Juve, che – ricordiamo – è legato al club gallurese da un altro anno di contratto, si è riunito ai compagni.

Che ha visto perdere ieri, dalla panchina, contro il Cagliari Primavera. La vittoria dei rossoblù guidati dagli ex Michele Filippi e Francesco Pisano porta la firma di Gianluca Contini, a segno su rigore per l’1-0 di Asseminello. Un giocatore che il presidente Alessandro Marino vorrebbe portare a Olbia, per puntellare il reparto avanzato in seguito alla partenza di Udoh o rafforzarlo se il capo cannoniere dello scorso anno dovesse, invece, rimanere.

Superato il Covid, anche Manuel Giandonato ha ritrovato il gruppo: per lui mezz'ora in campo ad Asseminello. Come Udoh, pure il centrocampista abruzzese è sul mercato, in questo caso per volontà della società, ma l’Olbia farebbe bene a tenerselo stretto, a maggior ragione se la rosa è stata parecchio ringiovanita.

Infine, in attesa della sentenza del Tar del Lazio sui ricorsi di Campobasso e Teramo, attesa per il 2 agosto, slittano i ripescaggi, che, nel caso, interesserebbero Fermana e Torres, e la composizione dei gironi. E così pure il sorteggio dei calendari di Serie C, posticipato al 5 agosto.

