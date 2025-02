Un pareggio e un nuovo acquisto. Sulla strada che porta alla salvezza l’Olbia guadagna un punto nello scontro diretto in casa del Real Monterotondo e un giocatore.

Questa mattina il club ha annunciato l’ingaggio di Alberto Serra, attaccante con doppio passaporto portoghese e guineense che arriva in Gallura e nel campionato italiano di Serie D dopo le esperienze in Portogallo, Inghilterra e Scozia.

Il comunicato ufficiale:

“Olbia Calcio 1905 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Alberto Serra, attaccante destro classe 2001. Cresciuto in diversi settori giovanili di squadre portoghesi, nel 2019 si trasferisce in Inghilterra dove gioca con le maglie di North Shields Fc e Darlington. Poi Arbroath, squadra della Scottish League One, e Sunderland Rca Fc. Benvenuto a Olbia Alberto!”.

Serra sarà a disposizione di Zé Maria per l’anticipo di sabato contro la capolista Cassino. Fallito l’aggancio in classifica ai danni del Monterotondo, all’indomani dello 0-0 della 5ª giornata di ritorno di Serie D i bianchi si risvegliano in zona retrocessione con 23 punti e 3 di distanza dalla salvezza diretta.

Al “Nespoli” sabato sarà molto dura, soprattutto se l’Olbia replicherà la triste prestazione di ieri: a Zé Maria il compito di risvegliare i suoi giocatori e prepararli per la battaglia col Cassino, che domina il Girone G con numeri importanti. I 45 punti conquistati sono frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e una sola sconfitta, subita alla prima giornata, l’8 settembre, dal Trastevere. Con 13 gol subiti a fronte dei 30 segnati (di cui 3 ieri alla Costa Orientale Sarda) il Cassino vanta inoltre la miglior difesa del torneo.

