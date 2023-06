L’Olbia riparte da Buddusò. Per il quinto anno consecutivo, i bianchi prepareranno il loro campionato, ottavo di fila in Serie C, nel centro del Monte Acuto, dove la squadra soggiornerà e si allenerà, in vista della stagione 2023/24, dal 14 luglio al 5 agosto.

Lo rende noto la società, che comunica anche che oltre al Trofeo Sardegna col Cagliari, in programma il 21 luglio al “Nespoli” di Olbia, nelle settimane che precederanno il debutto ufficiale la squadra del neo allenatore Leandro Greco affronterà in amichevole anche il Cagliari Primavera e il Calangianus.

© Riproduzione riservata