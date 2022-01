Uno scontro diretto in chiave playoff, per ricominciare. L’Olbia riparte dalla Lucchese: domenica, alla ripresa del campionato di Serie C dopo il mese di stop maturato tra sosta invernale e rinvii, causa Covid, la squadra di Max Canzi affronterà i toscani.

Una formazione che nella classifica del girone B precede i bianchi a +1 con 26 punti in zona promozione: una vittoria al “Nespoli”, nella sfida della 23ª giornata, varrebbe, dunque, il sorpasso, ma la Lucchese è avversario da prendere con le molle, reduce dal 3-3 subito in rimonta dall’Imolese nel recupero di martedì e, quindi, “avvelenato” e a segno all’andata 2-1. L’infermeria, piano piano, s’è svuotata, per l’occasione Canzi potrà contare sulla rosa al completo con l’eccezione dello squalificato Renault in difesa e l’infortunato Demarcus in attacco: rientra invece dopo il turno di stop contro la Pistoiese, nell’ultima gara del 2021, Chierico.

Le motivazioni per partire con un risultato positivo nel nuovo anno, dando continuità ai tre risultati utili con cui si è chiuso l’anno appena trascorso, non mancano. Intanto, dal mercato di gennaio, che chiuderà i battenti il 31 e che per adesso ha registrato movimenti solo alla voce “uscite”, con la cessione in prestito con diritto di riscatto di Palesi all’Ancona Matelica e la risoluzione contrattuale con Tornaghi, sono attesi rinforzi. Da vedere se arriveranno prima della prima del 2022 con la Lucchese.

