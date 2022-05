Dopo Daniele Ragatzu, è la volta di Luca La Rosa. In attesa del nuovo allenatore, l'Olbia annuncia il rinnovo col centrocampista in vista della prossima stagione in Serie C.

Il comunicato. “La Società è lieta di comunicare la raggiunta intesa con il calciatore Luca La Rosa per il rinnovo del contratto. L'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2023”, recita la nota emessa questa mattina dal club. “Nato a Olbia il 20 settembre 1988, La Rosa – prosegue il comunicato ufficiale – si appresta così a disputare la sua ottava stagione complessiva in maglia bianca, la quarta consecutiva da quando ha fatto "ritorno a casa" nella stagione 2019/2020”.

Il suo score. Dunque, qualche dato sul giocatore. “Nell'ultimo triennio di Serie C ha messo insieme 80 presenze e 6 reti, mentre sono 162, condite da 16 segnature, i suoi gettoni complessivi in maglia bianca, se si sommano le stagioni di esordio in C2 delle stagioni 06/07 e 07/08 e le tre annate disputate nel campionato di Eccellenza tra il 2010 e il 2013”.

Una garanzia per i prossimi obiettivi. Confermata per l'ex Arzachena la maglia bianca numero 3: una garanzia. “Un fattore fondamentale per incisività e leadership si conferma così nell'Olbia del prossimo futuro”, sottolinea infine la nota. “L'Olbia e La Rosa ancora insieme per provare a centrare rinnovati e sempre più ambiziosi traguardi”.

