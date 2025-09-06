L'Olbia debutta domani in casa dell'AlbalongaFavarin: «In campo con fiducia, ma la rosa va migliorata»
Nella lista dei convocati per la trasferta sul campo dell’Albalonga, dove l’Olbia esordirà domani nel campionato di Serie D, spicca l’assenza di Anelli. Esclusi problemi fisici, l’esperto difensore resta a casa, evidentemente, per scelta tecnica.
Presente, invece, Lobrano, che avrebbe firmato in settimana: non avendo l’Olbia emesso comunicati ufficiali, il condizionale circa le tempistiche dell’accordo sottoscritto tra l’ex Ilva e i “facenti funzioni” del club è d’obbligo. Della lista diramata questo pomeriggio fanno parte altre due new entry, Moretti e M. Perrone, da non confondere quest’ultimo, col portiere S. Perrone, e il “gradito ritorno” Mameli. Per il resto ci sono Ascioti, che dovrebbe partire titolare tra i pali, e, in ordine alfabetico, Biancu, Buschiazzo, Cabrera, Cubeddu, Lucarelli, Marrazzo, Maspero, Petrone, Putzu, Ragatzu, Saggia, Staffa e Vacca, per un totale di 19 giocatori.
Come nel pre partita della sfida di Coppa Italia con l’UniPomezia, persa 5-0 domenica scorsa, anche stavolta si è optato per saltare la conferenza di presentazione della gara. Le dichiarazioni di Giancarlo Favarin arrivano, dunque, attraverso una nota stampa. «Abbiamo una settimana in più di lavoro sulle gambe, e non è poco», sottolinea l’allenatore dei bianchi. «Altre squadre sono partite almeno tre settimane prima di noi».
Poi, si passa al clima.«Nei ragazzi cresce un po’ di sicurezza e di convinzione, anche se la rosa va migliorata per avere più soluzioni. Noi entriamo in campo con fiducia, anche se dobbiamo renderci conto che purtroppo – aggiunge Favarin – possiamo ancora concedere qualcosa in termini di durata e intensità».
Si gioca a Roma, al “Francesca Gianni” di San Basilio, per l’indisponibilità dello stadio di Albano Laziale con fischio d’inizio alle 15: dirige l’arbitro Ciro Riglia di Ercolano.