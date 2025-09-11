All’Olbia la campagna di raccolta fondi, lanciata tre settimane fa, e la campagna abbonamenti, avviata martedì, procedono di pari passo.

A pochi giorni dalla prima gara interna della stagione – la sfida con la matricola Valmontone, in programma domenica al “Nespoli” alle 15 per la seconda giornata del campionato di Serie D – il Comitato Sostegno Olbia Calcio pubblica online i numeri dell’una e dell’altra, sul sito fondosostegnoolbiacalcio.it.

Questa mattina i fondi raccolti ammontavano a 2.920 euro, mentre gli abbonamenti venduti erano 59: la speranza è di toccare quota 100 per domenica, e che al “Nespoli” il debutto casalingo dei bianchi venga celebrato da un pubblico numeroso.

Intanto, dopo l’infortunio di Edoardo Ascioti, che lo costringerà ai box per un po’, l’Olbia è corsa a ai ripari ingaggiando il portiere Aniello Viscovo, classe 1999, reduce dalla stagione all’Angri nel Girone H di Serie D. Dallo stesso girone, sponda Francavilla, arriva il 25enne Flaviano Modesti, difensore centrale, determinato a rilanciarsi dopo il brutto infortunio a un ginocchio che l’ha tenuto lontano dal campo 6 mesi.

I due rinforzi firmeranno con l’Olbia nelle prossime ore ma sono già a disposizione del tecnico Giancarlo Favarin che prepara a Loiri – oggi con una doppia seduta – la partita di domenica, nella quale dopo il pareggio in casa dell’Albalonga e la cocente sconfitta con eliminazione al primo turno in Coppa Italia i galluresi andranno a caccia del primo successo della stagione.

