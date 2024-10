Bene il punto e non aver subito reti a Trastevere. Ma dice bene Lucas Gatti: “Manca il gol, manca vincere, per cui non sono contento per il risultato: i punti servono come il pane, e a Trastevere ne abbiamo persi altri 2”.

Dopo lo 0-0 del turno infrasettimanale del campionato di Serie D, l’Olbia è tornata ad allenarsi in vista del match di domenica con la Puteolana, unica formazione ancora imbattuta del Girone G. La speranza è che i progressi sottolineati dal tecnico argentino, che nel post partita di mercoledì si è rallegrato per le certezze trovate dalla squadra in pochi giorni, portino finalmente a quella che sarebbe la prima vittoria stagionale. Anche perché 3 punti in 8 giornate, oltre a valere oggi il penultimo posto in classifica, rappresentando un ben magro bottino.

Altro che Serie C: qui c’è da salvare la categoria, la zona tranquilla dista 7 lunghezze e un quarto di campionato se n’è andato. Senza contare che dopo la gara interna con la Puteolana l’Olbia dovrà affrontare due gare esterne di fila contro Atletico Lodigiani e Savoia, anche se, a bene vedere, finora i bianchi sono andati meglio in trasferta che in casa: i 3 punti, frutto di altrettanti pareggi, sono stati conquistati fuori, mentre al “Nespoli” i galluresi hanno sempre perso subendo 7 delle 13 reti prese quest’anno.

A proposito del “Nespoli”, in vista dell’incontro con la Puteolana Gatti potrebbe recuperare, dopo quasi un mese di stop, Marie-Sainte; da valutare le condizioni di La Rosa e Gonzalez, alle prese con problemi fisici, ed, eventualmente, una linea difensiva “orfana” degli uomini più esperti.

© Riproduzione riservata