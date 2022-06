“L’Olbia e il Puma ancora insieme”, titola il comunicato stampa col quale il club gallurese annuncia il prolungamento del rapporto con Emerson Ramos Borges, in scadenza a fine mese. Questa mattina la società presieduta da Alessandro Marino ha ufficializzato, infatti, il rinnovo del contratto del difensore brasiliano.

L'accordo col centrale classe 1980, a oggi il giocatore di movimento più “anziano” nei campionati professionistici italiani con i suoi 42 anni (li compirà il 16 agosto), sarà valido fino al 30 giugno 2023. Per Emerson, diventato da subito, dal suo approdo in Gallura, uno dei pilastri dell’Olbia in Serie C, si tratta della terza stagione con la maglia bianca, periodo in cui ha collezionato 67 presenze, 5 reti e 8 assist, ma anche della 24esima in carriera, tra le più longeve nel panorama professionistico internazionale.

Dopo Daniele Ragatzu e Luca La Rosa, si tratta della terza conferma in vista del prossimo torneo di Serie C, al via il 21 agosto con la Coppa Italia. In attesa del nuovo allenatore, per il cui ruolo salgono vertiginosamente le quotazioni di Roberto Occhiuzzi, reduce dall’esperienza in Serie B (con esonero) silla panchina del Cosenza.

© Riproduzione riservata