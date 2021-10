Di nuovo in campo. A 3 giorni dalla sconfitta casalinga con l’Imolese, l’Olbia cerca il riscatto contro l’Aquila Montevarchi nella trasferta della 10ª giornata di Serie C, in programma alle 17.30 allo stadio “Brilli Peri”.

I toscani. Un avversario che, come i bianchi, ha 10 punti in classifica e viene da una sconfitta, ma che al turno precedente aveva battuto la big Modena. “Andiamo a giocare contro una squadra noiosa e molto aggressiva, che viene dalla Serie D e non ti regala nulla, per cui mi aspetto una partita complicata, ma abbiamo una grande voglia di giocare”, spiega l’allenatore Max Canzi. A disposizione Lella, uscito sabato per crampi, mentre restano ai box Giuseppe Pinna e Belloni. Il match sarà arbitrato da Fabio Rosario Luongo di Napoli.

La possibile formazione

Olbia (4-3-1-2): Ciocci; Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Palesi, Giandonato, Chierico; Ragatzu; Udoh, Mancini. Allenatore Canzi.

