Posto che con Roberto Occhiuzzi in panchina, l’Olbia giocherà, per quanto visto finora, col 3-4-1-2, ci si chiede cosa manchi per completare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie C.

Dopo il test col Cagliari Primavera, secondo della pre season dei bianchi, a domanda diretta l’allenatore ha risposto: “Manca ancora qualcosina, stiamo ragionando con il direttore sportivo Tomaso Tatti per capire dove intervenire per completarla”.

Vero è che rispetto ad altri club quello gallurese s’è mosso con largo anticipo e che il mercato chiuderà i battenti il 1° settembre, ma esclusa la difesa, a oggi il più completo e vario, servirebbe un colpo per reparto. A centrocampo, dove l’Olbia avrebbe bisogno di una mezz’ala alla Nunzio Lella, tornato al Cagliari, dove ha attirato l’attenzione di Fabio Liverani, e in attacco, dove manca il bomber.

In due amichevoli, con la Primavera del Cagliari e prima ancora con la prima squadra rossoblù, i bianchi hanno subito 4 gol senza segnarne neppure uno. Servirebbe una punta alla King Udoh, che sappia attaccare la profondità, ma è forse troppo presto per tirare le somme. Anche perché Udoh, ufficialmente sul mercato, ancora non ha cambiato casacca.

