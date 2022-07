Il mercato ha aperto da qualche giorno, ma di ufficialità all’Olbia per adesso non c’è neppure l’ombra.

Ciò non toglie che alcune indiscrezioni siano prossime a tramutarsi in realtà. La società starebbe infatti valutando diversi nuovi profili per la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Giocatori giovani destinati a puntellare in particolare centrocampo e attacco.

Piace Davide Incerti, cubano, 20 anni, dell’Atletico Uri, un centrocampista che il presidente Alessandro Marino e il direttore sportivo Tomaso Tatti sarebbero andati a vedere di persona durante il campionato di Serie D, forti anche i dirigenti dell’Olbia dell’accordo di collaborazione col club sassarese.

Quanto al reparto avanzato, che perderà probabilmente King Udoh, uomo mercato per eccellenza dei bianchi, in pole per la maglia bianca ci sono Lorenzo Babbi, classe 2000, che arriverebbe in Gallura in prestito dall’Atalanta dopo l’esperienza in Serie C alla Lucchese, e il 19enne scuola Pistoiese Lorenzo Boganini, provenienza Serie D e una stagione trascorsa tra Sangiovannese e Prato.

