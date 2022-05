Il terzo Itf combined disputato consecutivamente al Forte Village si conclude con i successi di Laurent Lokoli e Arantxa Rus.

Per il francese, numero 303 della classifica mondiale e accreditato della testa di serie numero 2, è la seconda vittoria sui campi in terra battuta del resort di Santa Margherita di Pula, visto che si era già imposto nella prima settimane di gare. Lokoli l'ha spuntata in finale per 6-2, 5-7, 6-4 sul serbo Miljan Zekic (285 Atp), numero 1 del seeding.

Nel doppio maschile, Marcello Serafini e Fausto Tabacco hanno sfiorato il titolo, perdono 6-1, 6-2 in finale contro il polacco Michal Dembek e il bielorusso Mikalai Haliak.

Nel femminile, tutto secondo pronostico, con la vittoria dell'olandese Arantxa Rus, testa di serie numero 1 e, soprattutto, numero 74 al mondo. In finale, l'orange ha regolato con un doppio 6-4, 6-4 la mancina belga Marie Benoit (365 Wta). In doppio, Rus ha sfiorato la doppietta, perdendo, in coppia con la spagnola Leyre Romero Gormaz, 4-6, 7-5, 10-7 contro la lituana Justina Mikulskyte e la slovena Nika Radisic.

© Riproduzione riservata