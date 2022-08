È iniziata il 16 agosto la preparazione tecnica e atletica dei nero verdi del Thiesi, impegnato anche in questa stagione nel campionato di Promozione girone C. Innanzitutto una novità alla guida della squadra. La dirigenza (guidata sempre da Peppino Mannu) ha scelto un thiesino doc: Lorenzo Uneddu, che dopo le esperienze da secondo con Mario Fadda e Gianmario Rassu viene promosso primo allenatore. "A pieni voti", sentenzia il direttore sportivo Carletto Sanna, ex bomber per tante stagioni della compagine. A disposizione dell'allenatore i nuovi ingaggi e gran parte della rosa della passata stagione, integrata da altri giovanissimi calciatori, che hanno tutta l'intenzione di mettersi in mostra. I nuovi arrivi sono il portiere Mario Tilocca (ex Bultei), i centrocampisti Marco Magli (ex Lanteri) e Gabriel Pinna (ex Macomerese), l'esterno basso Antonio Mastino (ex Usinese). "Puntiamo a una salvezza tranquilla - precisa Carletto Sanna -. Abbiamo in rosa tanti giovani di qualità che intendiamo valorizzare. Alcuni hanno già fatto esperienza, altri la faranno, guidati dal nuovo tecnico Lorenzo Uneddu, che riteniamo sia la persona giusta per portare avanti il nostro progetto. Siamo fiduciosi quindi di poter ben figurare". Il Thiesi è una società gloriosa, con passati in Eccellenza e tante stagioni anche in Serie D.



