Finita l'odissea: il Carbonia questa domenica potrà tornare a giocare a porte aperte la gara di campionato allo stadio Zoboli. Oggi infatti è stata eseguita la prova di carico in un tratto di balaustra che oltre un mese fa aveva ceduto di pochissimi centimetri durante una verifica. Lungaggini burocratiche e altri inconvenienti hanno costretto alla chiusura dello stadio nella gara interna del 6 febbraio contro l'Afragolese e rischiavano di tenere l'impianto ancora chiuso per la prossima partita del 20 febbraio contro l'Atletico di Uri. Da quel momento il comune ha deciso di seguire una procedura assai snella grazie anche agli operai della Somica e di una ditta di certificazioni: oggi il collaudo è stato superato positivamente e pertanto dopo 15 mesi, dovuti anche ad un'interminabile contenzioso che il club è riuscito a risolvere a Natale con l'amministrazione comunale, si potrà di nuovo tornare ad assistere a porte aperte ad una partita di calcio del Carbonia. Saranno tuttavia previsti i limiti dettati dalle disposizioni nazionali legate alla pandemia, quindi la presenza è limitata al solo 50 per cento della capienza.

