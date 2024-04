La matricola Sporting Padel Sassari chiude al secondo posto il mini girone della B maschile. La squadra sassarese ha battuto sul proprio campo il Padel Firenze (2-1) assicurandosi un posto al sole nello sviluppo della seconda fase.

Il confronto coi toscani è stato messo subito in discesa dalla coppia Malek - Dip Nazar che ha vinto 2-0 sugli ospiti e e Cavalieri - Fernandez hanno concesso il bis concedendo appena 3 set agli avversari. Sconfitta indolore per la coppia Madella-Bertucci (0-2). La classifica: Latina 15 punti, S.P. Sassari 9, Mi. Ma. Mare e Padel Firenze 2.

Serie D. Prima di campionato con vittoria per la serie D femminile: sui campi dello Sporting di via Milano 26 contro la Padel Sassari finisce 2-1. Successo in trasferta per la Sporting Padel Sassari di serie D maschile contro il Trex Padel: risultato netto e mai in discussione, 3-0.

