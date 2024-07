L’ittirese Enrico Piu ha vinto il 2° Slalom Città di Bono, valido per il Campionato Regionale con coefficiente 1,75, ma anche per il Trofeo Nord e Coppa Italia Aci Sport.

Piu, portacolori di Abc Motors in gara su Formula Gloria Suzuki B4.10y (128,74 punti), è salito sul gradino più alto del podio davanti all’alfiere di Mrc Sport, Andrea Acquas (Suzuki Prosport, 129,23), che resta leader del campionato regionale, e al compagno di scuderia, Lussorio Niolu (Suzuki Prosport, 131,26). Quarta posizione per il vincitore della prima edizione, Enea Carta, che ha preceduto Giovanni Cannoni, Raffaele Giorico, Francesco Marrone, Marco Canu, Marco Collu e Roberto Idili.

Sessantadue i piloti delle moderne al traguardo, tra cui la dama Cristina Ruggiero (60ª). Nello Storico, vittoria di Domenico Manca (Renault R5 Gtt Turbo) della Abc Motorsport, che ha preceduto Matteo Priola (Peugeot 205) della Ogliastra Racing.

Il commento. «Siamo più che soddisfatti della gara», ha detto Diego Pala, presidente della Bono Corse, che ha organizzato la manifestazione con Abc Motors. «Sono stati due giorni intensi, in cui abbiamo raccontato a pubblico e piloti la nostra passione per il motorsport ed in particolare per gli slalom. Abbiamo voglia di continuare a fare bene e migliorarci. Ringraziamo ancora il Comune di Bono, l’Aci Sport e tutti i piloti che sono accorsi per divertirsi con noi. Ringraziamo anche tutto il Collegio e il direttore di gara Fabrizio Bernetti, che ci hanno accompagnato in questa bella avventura».

© Riproduzione riservata