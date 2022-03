La sbornia da vittoria dopo il 2-1 inflitto a domicilio alla capolista Modena, con tanto di applausi del pubblico del “Braglia” a fine gara, è tale che, a occhio e croce, nessuno all’Olbia avrà pensato alla classifica.

Eppure, oltre a rafforzare consapevolezze e autostima il successo colto alla 30ª giornata di Serie C con doppietta di King Udoh avvicina i bianchi ai playoff. Con 35 punti, la zona promozione dista adesso 3 lunghezze mentre non cambia il margine di vantaggio sui playout (+5). Il risultato di ieri è, dunque, solo un primo passo verso l’obiettivo stagionale, come sottolineato da Alessandro Marino nel post partita. “Si riparte da questi tre punti con l'intento di fare un gran finale di campionato: i ragazzi lo meritano”, ha detto il presidente dell’Olbia.

Piccolo dettaglio: quello di ieri è il quarto risultato utile di fila, una vittoria contro una “grande” che segue i tre pareggi con le “abbordabili” Imolese, Viterbese e Montevarchi. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza sul piano del morale nella settimana che porta alla gara casalinga con l’altra “big” Pescara, di scena sabato pomeriggio al “Nespoli”.

