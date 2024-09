Tra una neo promossa e una neo retrocessa, smaniosa di tornare tra i professionisti, il campo premia la prima. In campionato come in Coppa Italia, il derby gallurese favorisce l’Ilvamaddalena, a segno questo pomeriggio al “Nespoli” 3-0.

La sfida della prima giornata di Serie D, giocata sotto l’occhio attento di Francesco Totti e Alessandro Lucarelli, giunti in Gallura per vedere all’opera i figli Cristian e Matteo, sponda bianca, è amaro per l’Olbia. La squadra di Marco Amelia regge nel primo tempo, nel quale gli ospiti sfiorano più volte il vantaggio, ma non nella ripresa, trafitta al 20’ da Blazevic, al 43’ da Lobrano e al 46’ da Tapparello.

Intanto, rimane in 9 per le espulsioni di Arboleda (doppio giallo) e La Rosa, nel momento in cui la sfida si scalda, sullo 0-1. Non un bel segnale all’inizio di una stagione che dovrebbe vederla protagonista.

