Rallenta la marcia dell'Ilvamaddalena, comunque sempre capolista dell'Eccellenza con buon margine. Dopo l'1-1 col Ghilarza la squadra di Carlo Cotroneo vede scendere a +6 il vantaggio sul Tempio, ieri dilagante col 4-0 all'Ossese. I Galletti, al loro ritorno nel massimo campionato regionale, stanno confermando di avere ottimi numeri (soprattutto in casa) e di poter fare un campionato di vertice: ora cercano la prima vittoria in trasferta.

Tiene il passo anche la Ferrini, che nell'anticipo di sabato passa 0-1 a Gavoi sul Taloro con un gol di Sandro Scioni. Bene il San Teodoro, 2-4 col Bosa nella sfida tra i bomber Artur Sagitov e Alessio Mulas (doppietta per quest’ultimo, sempre più capocannoniere).

Quello dell’ultimo weekend è stato un turno che ha visto cinque pareggi su otto partite: fra questi, oltre all’Ilva, lo 0-0 nella sfida salvezza Sant'Elena-Villacidrese dopo la definitiva nomina di Fabio Vignati come allenatore-giocatore dei quartesi. Segno X anche in Carbonia-Calangianus, 0-0 coi minerari senza allenatore dopo le dimissioni di Maurizio Ollargiu a poche ore dalla partita, Iglesias-Villasimius e Li Punti-Barisardo (doppio 1-1).

Subito in campo. L’Eccellenza non giocherà domenica bensì venerdì, sfruttando il giorno festivo dell’Immacolata, col derby Calangianus-Tempio sabato. L’Ilva va a Villasimius, la Ferrini riceve il Bosa e il Ghilarza il Taloro. Torna a giocare la Tharros dopo il turno di riposo, in trasferta a Bari Sardo, c’è Ossese-Sant’Elena come antipasto della finale di Coppa Italia che vedrà impegnate le due squadre. La Villacidrese attende di sapere il campo dove ospiterà il Li Punti, riposa l’Iglesias.

© Riproduzione riservata