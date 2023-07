Un Li Punti nuovo di zecca è in allestimento per la prossima stagione del campionato di Eccellenza. La formazione del presidente Virdis e l'unica squadra di Sassari a militare in questa categoria, dopo la promozione in serie D del Latte Dolce.

Per la prossima stagione agonistica tante le partenze, per motivi diversi, come quelle del portiere Secchi, di capitan Manca, del laterale Ruiu, degli attaccanti Alvarez e Lemiecheski, del centrocampista Val e di altri. Rimangono nelle rosa importanti pedine, a cominciare dai centrali difensivi Serna e Cardone (in recupero da un infortunio), dal laterale Olmetto, dai centrocampista Troisi e Castigliego, per finire al promettente portiere Mannoni. Che inizierà da secondo al nuovo arrivo Salvatore Pittalis, ex portiere del Tempio.

La difesa sarà rinforzata dall'ingaggio di Nacho Salas, classe 1997, proveniente dall'Eccellenza campana. Nel reparto arretrato ci sarà l'apporto dell'esperto centrale sassarese Giacomo Cocco, 37 anni, ex Latte Dolce e Sorso (tra le altre). Nella corsia di sinistra ottimo ingaggio: Paolo Tuccio, da vari anni in forza al Latte Dolce. A centrocampo si segnala l'arrivo di un regista ( mancato nelle annate precedenti): è il brasiliano Victor Puccinelli, classe 1995, proveniente dal Bosa. In attacco altre due novità: Roberto Orlandi, classe 1987, attaccante esperto e prolifico, l'argentino Nacho Lerech, autore di un'ottima stagione con il Bonorva in Promozione.

Allo storico tecnico della compagine Cosimo Salis il compito di assemblare i nuovi arrivi con i giocatori della vecchia rosa rimasti. L'obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo, senza i patemi sofferti per salvarsi delle ultime due stagioni. Le premesse ci sarebbero tutte. Compresa una società rafforzata nei suoi ranghi, che può permettersi inoltre di avere a disposizione uno splendido impianto sportivo di sua proprietà. Oramai un punto di riferimento sociale non solo della frazione di Li Punti ( circa 20 mila abitanti) ma di tutto il territorio.



© Riproduzione riservata