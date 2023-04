L’Hermaea si congeda dal pubblico di Olbia con una sconfitta. Ma il tie-break perso ieri al GeoPalace contro il Talmassons regala comunque alla squadra di Dino Guadalupi il primo punto della post season.

«Peccato, perché all’ultima in casa sarebbe stato bello vincere una gara così complicata», si rammarica il coach delle biancoblù al termine della gara valida per la 4ª giornata della poule promozione della A2 femminile di volley. «Faccio i complimenti al Talmassons, perché in corso d’opera ha saputo prendere le misure per poi metterci in difficoltà sulle soluzioni d’attacco. Quando siamo calati – spiega Guadalupi – abbiamo fatto fatica a mettere giù la palla. Poi, nel quarto set la qualità della loro battuta ci ha costretti a giocare contro il muro scontato, e abbiamo perso l’opportunità di andare avanti nel punteggio».

Adesso, le galluresi sono attese dagli ultimi appuntamenti della stagione, entrambi in trasferta: sabato sul campo del Martignacco e il 15 aprile a Soverato. Due gare nelle quali, a salvezza acquisita e senza alcuna pressione in termini di risultato, dal basso dell’ultimo posto in classifica distante anni luce dalla zona playoff, l’Hermaea proverà a migliorarsi e a divertirsi. «Mi aspetto che la squadra prosegua nel suo percorso di crescita. Stiamo migliorando in tante cose, personalità compresa, ma a volte – conclude l’allenatore – ci scolliamo ancora un po’ troppo nei momenti di difficoltà. Continueremo comunque a inseguire un risultato positivo».

