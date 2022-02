Dopo essersi imposta all’andata la Sigel Marsala di impone anche al ritorno, battendo in rimonta l’Hermaea Olbia 3-2 a domicilio nell’anticipo della 19ª giornata della A2 femminile di volley, giocato questo pomeriggio al GeoPalace.

Avanti 2-1 dopo aver perso il primo set, la squadra di Dino Guadalupi cede sul più bello, permettendo all’avversario di rientrare in partita e di vincerla al tie-break. La formazione siciliana parte bene conquistando il primo set 25-20, ma la replica delle galluresi è immediata: terza frazione vinta 25-19 e quarta dominata e in archivio col punteggio di 25-11. Sfida ribaltata, dunque.

Ma quando l’Hermaea potrebbe chiudere i giochi la storia cambia, con la Sigel che nel quarto set, dopo un iniziale equilibrio, sul 12-10 per le padrone di casa cala un parziale di 6 punti a uno e allunga fino a chiudere il game 25-19. Nel tie-break le olbiesi provano a rimettere la testa avanti (4-2) ma Marsala non ci sta, e dopo un botta e risposta entusiasmante chiude il set 15-11 e la partita 3-2, lasciando alle avversarie un solo punto e superandole in classifica.

Lo scontro playoff del GeoPalace favorisce due volte le ospiti, che grazie ai 2 punti guadagnati nel derby delle Isole si issano a quota 27 nel girone A, a +1 sull’Hermaea.

© Riproduzione riservata