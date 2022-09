È iniziata ieri in palestra al Centro Fitness Olympia di San Teodoro la stagione dell’Hermaea Olbia.

Dopo il raduno e le visite mediche a Olbia il gruppo si è trasferito a Budoni, dove soggiornerà fino a fine mese, facendo la spola per gli allenamenti tra San Teodoro e Padru. Qui, nella palestra comunale, potrebbero svolgersi le prime amichevoli in vista del campionato di A2 femminile di volley, il nono consecutivo per le galluresi, al via il 23 ottobre in casa contro il Club Italia: tra i possibili test ai quali il club sta lavorando ci sarebbe quello col Capo d’Orso Palau, in preparazione al torneo di Serie B1.

“Vorremo arrivare pronti all’inizio della stagione, incontrando nella preseason anche qualche squadra di Serie A”, spiega il direttore generale dell’Hermaea Michelangelo Anile. “Le prime due avversarie del campionato, Club Italia e Offanengo, potrebbero sembrare facili sulla carta, trattandosi di una squadra giovane e di una neo promossa, ma quest’anno a livello di rosa abbiamo cambiato tanto, e servirà tempo per affiatarsi. La cosa positiva è che debutteremo in casa: crediamo di aver allestito una squadra competitiva e non vediamo l'ora di vederla all’opera”.

