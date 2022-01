Nel girone dell’Hermaea Olbia saltano le prime sfide del 2022. Domenica si gioca la 3ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, e Altino-Busto Arsizio e Brescia-Sant’Elia sono state rinviate a data da destinarsi per casi Covid in alcune squadre.

Le avversarie. Il Sassuolo prossimo avversario delle galluresi ha giocato regolarmente a Santo Stefano, tutto procede dunque secondo programma, ma l’aumento dei contagi nel girone A preoccupa. A maggior ragione se domenica la squadra di Dino Guadalupi dovrà varcare il Tirreno per la trasferta emiliana che segna il ritorno in campo dopo la lunga sosta invernale.

Qui Hermaea. Per l’occasione, l’Hermaea prova a recuperare la centrale titolare Maria Adelaide Babatunde, assente per infortunio contro l’Aragona nel quarto successo di fila ottenuto dalle biancoblù prima del turno di riposo, e chissà che qualcosa non arrivi dal mercato che ha appena riaperto i battenti.

Obiettivo playoff. Facendo un primo bilancio sulla stagione, il coach dell’Hermaea, quinta in classifica con 21 punti, alle spalle delle big, si è detto soddisfatto, confermando l’obiettivo dei playoff. Le assenze per infortunio non hanno pesato grazie alla versatilità delle giocatrici dell’Hermaea, ma qualche elemento in più in una rosa giovane potrebbe aiutare a conquistare senza affanni l’ambizioso traguardo.

