Per l’Hermaea Olbia il successo sull’Albese Como della 6ª giornata di A2 femminile di volley vale più dei 3 punti (e quota 11) in classifica.

Oltre a segnare il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte, il 3-0 alla formazione lombarda certifica l’inviolabilità del palazzetto di casa. Ma non solo. “Questo risultato ci conforta anche in vista delle prossime due trasferte, molto impegnative, con Busto Arsizio e Brescia”, spiega il coach delle galluresi Dino Guadalupi. Mercoledì, nel secondo turno infrasettimanale del campionato, l’Hermaea sarà di scena sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio vice capolista del girone A, mentre domenica toccherà affrontare la primatista del torneo Millenium Brescia nella sua tana.

Una “doppietta” proibitiva che non spaventa, però, Guadalupi. Anche e soprattutto alla luce della prova offerta ieri al GeoPalace. “Si è trattato un grosso passo avanti in termini prestazione e atteggiamento”, conferma l’allenatore. “L’approccio è stato ottimo, fin da subito abbiamo proposto buona intensità. Si è vista una squadra molto presente, capace all’occorrenza di adeguarsi all’avversario: questa partita ci dà fiducia per continuare a crescere”. Anche attraverso un risultato clamoroso, che potrebbe arrivare tra Busto Arsizio e Brescia.

