Se l’Hermaea Olbia non ha ambizioni di playoff, il prossimo avversario è ancora in corsa per gli spareggi per la A1, e arriverà al GeoPalace lunedì a caccia di punti utili a coronare il sogno.

Dal basso dell’ultimo posto in classifica, con 30 punti e 22 di distacco dal quinto posto, ultimo utile per i playoff, la squadra di Dino Guadalupi affronterà le ultime tre giornate della poule promozione della A2 femminile di volley con l’obiettivo di crescere e divertirsi, cercando di strappare alle “big” del torneo qualche punto come mera “soddisfazione personale”. A partire dal match col Talmassons.

Blindata la conferma della categoria che varrà la nona stagione di fila in cadetteria, le galluresi se la vedranno al prossimo giro, nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione, con una squadra che con 51 punti in classifica punta ad agganciare la zona playoff, distante una lunghezza. Vinta la prima sfida della post season contro il Sassuolo, le friulane hanno tuttavia perso le successive con Itas Trentino e Mondovì, e non sono, dunque, imbattibili.

Un argomento che servirà a caricare l’ambiente olbiese in vista della partita di lunedì, che vedrà il Talmassons tornare al GeoPalace per la seconda volta quest’anno: le Pink Panthers sono state protagoniste lo scorso ottobre dell’amichevole pre campionato con le biancoblù. Ma c’è un altro precedente, ovvero la gara di Coppa Italia del 12 gennaio, in cui le friulane eliminarono l’Hermaea vincendo il match d’esordio 3-0 tra le mura amiche del PalaSport di Latisana.

