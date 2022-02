Guai a sottovalutare l’avversario. Anche se, a detta del coach, l’Hermaea Olbia, impegnata domenica sul campo dell’Altino Volley fanalino di coda del girone A della A2 femminile di volley, non corre questo rischio.

“Le ragazze sono consce dell’importanza della partita”, assicura Dino Guadalupi presentando la sfida della 7ª giornata di ritorno. “La vera insidia, semmai, potrebbe essere quella di cadere nella foga, interpretando la gara senza la necessaria lucidità. Cercheremo di imporre il nostro gioco, concentrandoci sulla fase break per limitare l’avversario, una caratteristica che ci ha contraddistinto nella prima parte del campionato e che stiamo rispolverando velocemente”.

Le avversarie. Archiviata la sconfitta nel recupero contro la capolista Millenium Brescia, le galluresi se la vedranno con la cenerentola del torneo: finora la matricola abruzzese ha vinto solo 4 set sui 49 giocati, ed è ultima in solitaria con zero punti. “Ma al di là dei risultati è una squadra che sta crescendo: basta dare uno sguardo ai parziali delle partite per capire che ha quasi sempre giocato alla pari con tutti”, avverte l’allenatore dell’Hermaea. “Credo, inoltre, che ora non badino più di tanto alla classifica, e questo permetterà loro di giocare in scioltezza, senza dimenticare che possono contare su due terminali di ottimo livello come Lestini e Kavalenka, che dovremo limitare”.

Si gioca al Palazzetto dello Sport di Lanciano con fischio d’inizio alle 14: arbitrano Luigi Pasciari e Davide Morgillo.

