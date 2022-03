Hermaea Olbia matematicamente nella Top 7 e ai playoff della A2 femminile di volley da spettatrice non pagante.

A sorpresa, l’Olimpia Teodora Ravenna, che nel girone A segue a -2, è uscita sconfitta stasera dal recupero dell’ultimo turno di campionato col fanalino di coda Altino Volley per 3-1.

Un risultato che permette alla squadra di Dino Guadalupi, al momento sesta grazie ai 33 punti conquistati durante la stagione regolare, di confermare la zona promozione senza dover attendere l’esito dell’altro recupero di mercoledì tra l’altra inseguitrice Sigel Marsala (-3) e il Marignano.

In caso di successo pieno e aggancio in classifica, infatti, le siciliane, forti degli scontri diretti a favore, scalzerebbero le galluresi dal sesto posto, relegandole al settimo, ultimo utile in chiave spareggi, ma non dalla zona promozione, che l’Hermaea conquista per la seconda volta nella sua storia.

