Detto fatto: dopo la sconfitta di Concorezzo l’Hermaea Olbia si era ripromessa di rifarsi. E non ha tradito il proposito, battendo stasera 3-1 in rimonta l’Esperia Cremona.

Tra le mura amiche del GeoPalace, al debutto casalingo, la squadra di Dino Guadalupi fa sua la sfida della 2ª giornata della A2 femminile di volley in poco più di 2 ore. Il successo è pieno e meritato, ma la formazione ospite, che a differenza dell’Hermaea ha esordito con un successo, non arriva in Gallura per fare da sparring partner.

Nel primo set è punto a punto fino al 9-9. Poi le padrone di casa non riescono a sfruttare il piccolo vantaggio (13-10) e le lombarde ne approfittano colmando il gap, operando il sorpasso e conquistando la frazione 25-20. Nel secondo il copione si ripete, ma fino a un certo punto: stavolta l’Hermaea mette la testa avanti e tira dritto vincendo il game 25-21. Sulla scia del pareggio, vince anche il terzo set 25-18, così nel quarto c’è solo da archiviare la pratica: Cremona non molla, in svantaggio rimonta fino all’11-11, ma l’Hermaea è determinata e alla lunga la spunta 25-22, archiviando la pratica 3-1 e conquistando i primi 3 punti in campionato.

© Riproduzione riservata