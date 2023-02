Contro la “big” Futura Giovani Busto Arsizio, l’Hermaea Olbia potrà testare la sua capacità di reazione. La sconfitta sul campo dell’Albese Como brucia, ma già domani, nell’infrasettimanale valido per la 7ª giornata di ritorno di A2 femminile di volley, la squadra di Dino Guadalupi potrà dimostrare di non essere quella vista domenica.

«Sarà una partita molto difficile, contro una formazione che eccelle sia in battuta che a muro, ma in trasferta, talvolta, hanno avuto qualche momento di difficoltà: la squadra dovrà far leva sulla voglia di reagire per portare a casa dei punti», interviene il direttore generale dell’Hermaea Michelangelo Anile, per presentare la sfida casalinga contro la vicecapolista del girone A, in programma al GeoPalace a partire dalle 18.

«Il rendimento esterno deficitario ci impone di compiere qualche altra impresa davanti al nostro pubblico. In classifica abbiamo tre squadre in scia, e degli ulteriori passi falsi ci potrebbero far scivolare nella zona poule salvezza», avverte il dirigente delle galluresi. «Dovremo fare di tutto per non perdere terreno per poi racimolare quanti più punti possibile nelle ultime tre partite della regular season», aggiunge infine Anile.

