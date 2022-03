Impegnata domani, a partire dalle 19, in gara 3 dei playoff della A2 femminile di volley sul campo della Lpm Bam Mondovì, l’Hermaea Olbia è una squadra che non ha nulla da perdere.

Niente drammi. Un potenziale vantaggio che il presidente Gianni Sarti non manca di sottolineare nelle dichiarazioni della vigilia. “Mondovì deve vincere per forza: è una squadra costruita con un budget molto superiore al nostro e, in caso di eliminazione, non faremo alcun dramma”, spiega il numero uno del club gallurese presentando la sfida del PalaManera.

Vinta gara 1 al tie-break domenica scorsa in Piemonte, l’Hermaea ha subito una brutta sconfitta mercoledì tra le mura amiche del GeoPalace, un secco 0-3 che costringe ora le biancoblù a giocarsi il pass per i quarti di finale alla “bella” nella tana del quotato avversario.

Mente libera. Per questo, per provare a centrare l’impresa, Sarti ha dei consigli da dispensare alle sue ragazze. “Nella pallavolo non si sa mai, l’importante è andare a giocare con la mente libera: ci aspetta un’ultima prova – aggiunge il numero uno dell’Hermaea – vorrei vedere una squadra che gioca tranquilla, serena e con la voglia di picchiare forte la palla”.

