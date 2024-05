L'Esperia Cagliari è campione regionale nella categoria Under 19 di basket maschile. Grazie al successo ottenuto al PalaSerradimigni nella decisiva "Gara 3" contro la Dinamo Sassari (93-90 il punteggio alla sirena finale), la formazione allenata da coach Roberto Zucca ha conquistato lo "scudettino" sardo e, soprattutto, ha staccato il pass per gli spareggi interzona che metteranno in palio la fase nazionale.

Prestazione autoritaria dei cagliaritani, capaci di andare in fuga fin dalle prime battute per poi resistere ai tentativi di ritorno dei sassaresi, che per due volte hanno sprecato la palla del possibile spareggio.

Dopo il successo biancoblù in Gara 1 (88-60), l'Esperia ha rimesso le cose a posto a Monte Mixi giovedì scorso vincendo per 76-56. Poi il blitz nella decisiva "bella".

