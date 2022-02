Il weekend della Serie C Silver regala quattro incontri da giocare e un turno di riposo alla Sef Torres.

Dopo lo scontro diretto vinto dai sassaresi (78-76), alle 18 di domani le due seconde della classe, Esperia e Sant’Orsola, si sfideranno a distanza, ma entrambi col fattore campo a proprio favore. I cagliaritani ospiteranno il Cus Sassari, reduce da un turno di stop, i turritani del Tavoni se la vedranno con l’Olimpia, che sabato scorso era stata battuta 64-75 da Il Veliero Calasetta. Due, invece, i posticipi della domenica sera. Alle 18 il Buk Uri, privo dello squalificato coach Mura, farà gli onori di casa col Calasetta e proverà a riscattare il 75-50 incassato sul campo dell’Antonianum. Alle 18.30, infine, riecco la capolista Ferrini Delogu Legnami, che dopo aver visto rinviare la trasferta in casa della Torres per delle positività nella squadra ospitante, domenica sarà alle prese con il derby quartese in casa dei “cugini” dell’Antonianum.

