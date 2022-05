La C Silver si appresta a disputare l’ultima giornata della fase a orologio, quella che chiuderà la seconda parte della stagione e spalancherà le porte agli attesi playoff.

Ferma la capolista. Nel weekend non scenderà in campo la capolista Ferrini Delogu Legnami che, già certa del primato in classifica nonostante le ultime inattese sconfitte, sfrutterà questa manciata di giorni per ricaricare le batterie in vista del momento clou del campionato.

Nel frattempo la vicecapolista Esperia sarà impegnata, alle 18 di domani in via Pessagno, nel derby cagliaritano con la “sorella” Olimpia, rinfrancata dalle ultime vittorie ottenute contro Cus Sassari e Uri. E proprio i giallorossi dell’Uri scenderanno in campo tra le mura amiche, sempre alle 18, contro il Sant’Orsola, agguerrita terza forza del torneo.

Il programma domenicale. In programma nella serata di domenica, invece, gli altri due incontri in calendario. Alle 17, la Sef Torres ospiterà a Ploaghe Il Veliero Calasetta, che al momento ha ha due punti in meno dei turritani ma ha giocato una partita in meno. A chiudere ci penseranno poi, alle 18.30, l’Antonianum e il Cus Sassari, che si sfideranno a Quartu alle 18.30 di domenica.

© Riproduzione riservata