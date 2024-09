Esordio con vittoria per l'Esperia nel campionato di Serie B Interregionale di basket. Al PalaSpano di Roma, i granata passano per 78-69 dopo una gara condotta con autorità, a eccezione di qualche sofferenza di troppo nel finale. I primi due punti della stagione hanno un sapore ancora più dolce se si tiene conto dell'infermeria piena, con Giordano e Potì indisponibili per infortunio. A guidare la truppa cagliaritana, allora, ci hanno pensato il nuovo arrivato Maresca (15 punti), ma soprattutto lo "zoccolo duro" locale (Cabriolu, Sanna, Picciau e Locci), affidabile e costante per tutto il match.

La cronaca. Dopo un primo periodo contrassegnato dall'equilibrio, l'Esperia sprinta prima dell'intervallo lungo e raggiunge il +6 guidata da Maresca (41-47). Al rientro in campo Villani e soci fanno le prove tecniche di fuga con la bomba di Locci dall'angolo che vale il +13 (47-60) e che costringe il tecnico di casa Colella a chiamare il timeout. La stoppata di Amanti su Maresca e la bomba in transizione di Miscione riaccendono l'entusiasmo dei padroni di casa, ricacciati indietro all'ultimo mini intervallo da un chirurgico Cabriolu (55-64).

A metà dell'ultimo quarto Sanna, dall'arco dei 6,75 m, infila il canestro che vale il +17 e che sembra mandare i titoli di coda sul match. Ma proprio sul più bello, l'Esperia si inceppa: la San Paolo ne approfitta per piazzare un break di 12-0 che porta i capitolini fino al -5. Il quintetto di Manca improvvisamente sbanda, perde palloni in serie, ma alla fine, con i liberi di Maresca, riesce a condurre in porto il meritato successo.

S. Paolo Ostiense-Esperia 69-78

San Paolo Ostiense: Ferrara ne, Miscione 16, Loi 6, Mugnaioli ne, R. Conte 3, F. Conte 2, Amanti 10, Cecchini 18, Moldovan, Paluzzi 14, Paolini, Vrancianu. Allenatore Colella

Esperia Cagliari: Pili ne, N. Manca 7, Cabriolu 13, Potì ne, Villani 3, Thiam 5, Picciau 11, Locci 15, Maresca 15, Sanna 9. Allenatore F. Manca

Parziali: 18-19; 41-47; 55-64

